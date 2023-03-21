Hastane otoparkındaki araçta başında poşetle ölü bulundu

48 AD 059 plakalı araç içindeki vatandaşı hareketsiz görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakol ekipleri araç çevresinde güvenlik şeridi çekti. Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından araç içinde ve dışında inceleme yapıldı.