Rezilliğin tablosu

Soruşturma kapsamında yapılan telefon incelemelerinde Yalım ile sevgilisi Aslıhan Aksoy arasında geçen çok sayıda aşk içerikli mesajlaşma tespit edildi. Dosyaya giren yazışmalar arasında yer alan "koko" ifadeleri de uyuşturucu kullanıldığını ortaya çıkarttı.

Kolundaki 1 milyon 800 bin liralık saatin bile rüşvet olduğu ortaya çıkan Yalım, Ankara'da birlikte yakalandığı son sevgilisi Seher Akay'a yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu belirtilen Mini Cooper marka otomobil, Ebru Yurtuluğ adlı diğer sevgilisine 1 milyon 180 bin lira değerinde Volkswagen Polo marka otomobil almış, soruşturma sonrasında bu araçlara el konularak yediemin otoparkına çekilmişti.

İsmi bilinmeyen bir diğer sevgilisiyle yatta dans eden Yalım, skandallarına yenisini ekledi.

BELEDİYEDE İŞE ALDIRDI

Yalım'ın aracılığıyla İzmir Bornova Belediyesi'nde işe başlatılan Aksoy'un burada da düzenli olarak işe gitmediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni çıkan görüntülerde iki sevgilisi daha olduğu ortaya çıkan Yalım'ın rahatlığı 'pes' dedirtti. Görüntülere, Yalım'ın yeni bir sevgilisiyle İstanbul Şile yolunda araç içerisinde eğlendiği ve ardından Ağva'da kaldıkları otelde akşam yemeğinde bir araya gelerek oldukça keyifli vakit geçirdiği anlar yansıdı. Yalım'ın diğer bir sevgilisiyle olan görüntülerinde ise yazlık bir beldede yatta içkili alem yaptıkları esnada romantik bir müzik eşliğinde dans ettikleri görüldü.

CHP YÖNETİMİNDEN SES YOK

İhraç talebiyle disipline sevk edilen fakat bir türlü hakkında ihraç kararı verilmeyen Özkan Yalım'ın her geçen gün ortaya saçılan yeni skandalları hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere partinin kurmaylarından da ses çıkmıyor. Öte yandan Uşak Belediye Başkanlık görevini sürdürdüğü süreçte eşi ve 3 çocuğuyla ilgilenirken, yasak aşk yaşadığı 5 sevgilisine de ayrı ayrı zaman ayıran Özkan Yalım'ın kente ne ara hizmet götürdüğü merak konusu oldu. Ayrıca Yalım'ın cezaevinden CHP lideri Özgür Özel'e haber göndererek "Beni partiden ihraç ederseniz, bildiğim her şeyi anlatırım" tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

'EPSTEIN' UŞAK'TA YAŞANDI

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Özkan Yalım'ın Uşak'taki mekanlarında 254 gizli kaset bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ilişkin çarpıcı iddialar gündemdeki yerini koruyor. "Özkan Yalım'ın otelinde ve mekanlarında 254 kaset çıktı" iddiası,"Epstein Uşak'ta yaşandı" sözlerini akıllara getirdi. Tutuklanan Özkan Yalım'ın otelinde gerçekleştirilen baskında, muhasebecinin bilgisayarından tam 254 kasedin ele geçirildiği öne sürüldü.söz konusu kasetlerin Yalım'ın otelleri ve çeşitli mekanlarına gelen ve burada eğlenip kalan kişilerin kayda alındığı iddia edildi. Kasetlerin içeriği ve kimlere ait olduğu henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada bu kayıtların şantaj için kullanıldığına dair çok sayıda yorum yapıldı. Özkan Yalım'ın oda ısmarlayan herkesi (siyasileri) kayda aldığı ve şantaj yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı.