AK Parti Muğla milletvekili adayları tanıtıldı

AK Parti Muğla milletvekili adayları düzenlenen törenle tanıtıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Gültekin Akça, "Türkiye Yüzyılı'nın yürüyüşünü başlatmak için bir arada olduklarını söyledi. Ülkenin yarınını hep birlikte inşa edeceklerini belirten Akça, "Ülkemizin geleceği için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bugün bu salonda bulunan milletvekili adayı arkadaşlarımız, Cumhur İttifakı'nı tekrar başarıya ulaştırmak için ant içmiş arkadaşlarımızdır. 14 Mayıs gününü zaferle taçlandıracağımızdan eminim" dedi.

KONUŞMALARIN ardından programa katılanlara birinci sırada eski İl Başkanı Kadem Mete ile ikinci sırada Seydikemer eski Belediye Başkanı Yakup Otgöz, üçüncü sırada Eylem Tan, dördüncü sırada Turgay Öztürk, beşinci sırada Ali Mete Karagöz, altıncı sırada Hakan Fevzi İlhan ve yedinci sırada yer alan Ali Tekin'in tanıtımı yapıldı.

OSMAN AKÇA