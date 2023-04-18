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Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da 4 ilçede eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri adreslere koçbaşı yardımıyla girdi. Operasyon sonucunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

18.04.2023, 18:18

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

4 ilçede 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu paketleri ile birlikte 412 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 117 gram skunk, 65 gram sentetik ecza, 17 kök kenevir bitkisi, 151 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 15 mermi ele geçirildi.

Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

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