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Haberler Muğla Muğla'da kan donduran olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu

Muğla'da kan donduran olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan eski devlet hastanesi önünde bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

11.05.2023, 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023, 11:21

Muğla'nın Milas ilçesinde eski devlet hastanesi girişinde yerde kadın cesedi bulundu.

Muğla’da kan donduran olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu

Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Muğla’da kan donduran olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla’da kan donduran olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla’da kan donduran olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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