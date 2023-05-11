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    Yeniasır TV Gündem Muğla'da kan donduran olay! Hastane önünde kadın ceseedi bulundu

    Muğla'da kan donduran olay! Hastane önünde kadın ceseedi bulundu

    Giriş Tarihi: 11.05.2023, 11:16

    Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan eski devlet hastanesi önünde bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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