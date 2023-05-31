Kıskançlık cinayeti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde daha önceden ayrılmak istediğini söylediği için tartıştığı sevgilisi tarafından balkonda otururken tüfekle vurularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Hasret Çakır (41) kaldırıldığı hastanede öldü. Çakır'ın sevgilisi Murat Bozkurt (48), kaçtığı Bodrum'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Köyceğiz'in Yangı köyünde sabaha karşı meydana geldi. Bir eğlence mekânında çalışan Hasret Çakır bir süre önce çalışmasını istemediğini söylediği sevgilisiyle tartışmış ve birlikte yaşadığı evi terk ederek tek katlı müstakil bir evde yaşamaya başlamıştı.Sabaha karşı işten eve gelen Hasret Çakır, evinin balkonunda oturduğu sırada otomobille sokağa gelen Murat Bozkurt ile bir süre konuştuktan sonra gitmesini ve bir daha görüşmek istemediğini söyledi. Buna sinirlenen Bozkurt otomobilde bulunan av tüfeğiyle Hasret Çakır'a peş peşe ateş açtı. Talihsiz kadının kanlar içinde yere yığılmasının ardından öfkeli sevgili aracıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sesi duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi yapılan Hasret Çakır ağır yaralı olarak kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozkurt'u yakalamak için çalışma başlattı. Bozkurt, kısa süre sonra olayda kullandığı tüfekle birlikte Bodrum'da yakalandı. Bozkurt'un ilk ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve "Eğlence mekanında çalışmasını istemiyordum. Kıskanıyordum. Bu yüzden tartıştık. Benden ayrılmak istediğini söyledi. Son kez konuşmak istedim beni dinlemedi, gitmemi söyledi. Çok öfkelendim pişmanım" dediği öğrenildi. Bozkurt çıkarıldığı Köyceğiz adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.