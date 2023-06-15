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Haberler Muğla Bodrum açıklarında 2 farklı göçmen operasyonu

Bodrum açıklarında 2 farklı göçmen operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında iki ayrı lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Yapılan 2 farklı operasyonda 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8'i yakalandı.

İHA

15.06.2023, 10:25

Bodrum açıklarında 2 farklı göçmen operasyonu

Muğla'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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