Yeni Asır gerçekleri ortaya çıkarıyor, CHP’li belediyeler kaçacak yer arıyor! Başkan Gürün çıldırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde üst üste yaşanan atık su skandalı, Belediye Başkanı Osman Gürün'ü çileden çıkardı. MUSKİ'de soğuk duş etkisi yaratan haberlere konu olan skandalın kim ya da kimler tarafından basına sızdırıldığı soruşturulmaya başlandı. Ayrıca atık su borusunun metrelerce döşendiği bölgedeki çalışmaları yapan MUSKİ görevlilerinin görüşüne başvurulduğu, 6 sene önce gizli yapılan çalışmadan şu an nasıl haber alındığının araştırıldığı öğrenildi.

BÜYÜK GERİLİM

Başkan Osman Gürün'ün MUSKİ yetkilileriyle yaptığı toplantıda ateş püskürdüğü, Yeni Asır'ın Bodrum Mumcular arıtma tesisindeki yeri nasıl öğrendiğinin araştırılmasını, gizlenmiş olan borunun kimler tarafından gösterildiğinin derhal bulunmasını istediği, "Bu haberlerin sorumlularını ve basına sızdıranları bulun" dediği iddia edildi.

Osman Gürün'ün bu sözlerinin MUSKİ'de büyük bir gerilime sebep olduğu, huzursuzluk yarattığı, çalışanların birbirlerinden şüphelenmeye başladıkları, hatta bir belediye yetkilisinin "Başkan Gürün ne yapmak istiyor? Arkadaşların arasında güvensizlik yarattı" dediği iddia edildi.

Seneler önce Muğla genelinde arıtma tesislerinin yetersizliği, mevcut nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığı Başkan Gürün ve MUSKİ yetkilileri tarafından masaya yatırılmış ve acil çözümler aranmıştı.

Oysa MUSKİ'den bir ekip kalıcı ve kesin çözümler üretmek yerine insan sağlığına ve çevre kirliliğine sebep olan gizli kapaklı uygulamaları hayata geçirmiş. Aynı ekibin gizli kapaklı işi Bodrum Mumcular arıtma tesisi ve Fethiye Ölüdeniz arıtma tesisinde yaşanan benzer iki skandalla ortaya çıkmış oldu.

'BU BORU NE BAŞKAN'

CHP Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ benzer uygulamayı ilk önce Fethiye Ölüdeniz arıtma tesisinde uygulamaya sokmuş ve senelerce hiç kimsenin haberi olmadan buradan metrelerce döşenen boruyla pis sular koydan denize akıtılmıştı.

2019 yılında Yeni Asır "Bu boru ne başkan" başlıklı manşetiyle skandalı ortaya çıkarmış ve çevre felaketini kamuoyuna duyurmuştu. Bu haber neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmış hazırlanan raporda Fethiye Ölüdeniz arıtma tesisinden denize bırakılan suyun kirli olduğu ve arıtılmadığı belirlenmişti.