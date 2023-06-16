İzmir Büyükşehir Belediyesi köşeye sıkıştı! Skandal dönüşüme karot operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı gerekçesiyle mühürlenen Örnekköy'deki kentsel dönüşüm inşaatıyla ilgili kritik süreç başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sadece sorun tespit edilen bloğu değil, bu projedeki bütün blokları denetime aldı.

DENETİM BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketi tarafından Örnekköy'de Cihangir Lübiç başkanlığında iş insanlarının kurduğu İş Dünyası Konut Yapıı Kooperatifi'ne yaptırılan 3. etap kentsel dönüşüm inşaatında geçtiğimiz hafta mühürleme krizi çıktı. İnşaatın denetiminde bir blokta eksik demir ve hatalı beton kullanımı tespit edildi ve bu inşaat Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

Skandal, İzmir gündemini sarstı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, tedirgin olan vatandaşları ve hak sahiplerinin kaygılarını gidermek için tüm blokları inceleme kararı aldı.

İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bloklarda denetimlere başladı. Bloklara karot testi uygulaması yapılıyor. Denetimlere İzmir'deki üniversitelerden bilim adamları da katılıyor. Alınan numuneler teste tabi tutulacak ve blokların sağlam olup olmadığı, olası depreme karşı dayanıklı olup olmadığı belirlenecek. Eğer, blokların inşaat standartlarına uygun olmadığı tespit edilirse haklarında yıkım süreci başlatılacak.

BİR KÖSTEBEK AVI DA İZMİR'DE

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan bu skandalın ardından belediyede 'köstebek' arayışı başladı. Skandal önceki akşamki Meclis toplantısına da damga vurdu.Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın konuyla ilgili ortaya koyduğu evrakları nasıl ele geçirdiğini merak ettiğini belirterek, "Bende dahi bu evraklar yok. Eğer bu belgeler AK Parti'ye anında veriliyorsa korkarım ki memurlardan da partizanlık yapan var" dedi.