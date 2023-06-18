Yeteneksiz misiniz başkanım!

Bodrum Güçbirliği Derneği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü, Bodrum'da bir türlü bitmeyen çalışmalar ve verilemeyen hizmet yüzünden yerden yere vurdu. Dernek Başkanı Serdar Kayhan, Bodrumlu vatandaşların esnafın, turizmcinin hatta turistlerin sözlerine, düşüncelerine, anlattıklarına tercüman olduklarını ve bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını ifade etti.

KENT YAŞANMAZ HALDE

Kayhan Bodrum'un tarihindeki en kötü hizmet eksikliğini yaşadığını söyledi. Plansız, kontrolsüz, zamansız, denetimsiz, bitmek bilmeyen altyapı ve yol çalışmaları ile kentin yaşanamaz hale getirildiğini savunan Kayhan, sokakta yaşayan insanların, yerli ve yabancı misafirlerin, denizcilerin, turizmcilerin, esnafın ve şoförlerin artık isyan ettiğini dile getirdi.

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Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Mayıs seçimleri öncesi billboardlara yazdığı "Siz bizi bir de baharda görün" sözlerini de eleştiren Kayhan, "Billboardlara yazıyorsunuz, halkın parasıyla diyorsunuz ki; 'Bizi siz bir de baharda görün.' Biz sizi 9 bahardır görüyoruz. Ama Bodrum halkına hiç güzel bir yaz yaşatmadınız. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklama yapıyorsunuz, diyorsunuz ki; 'Bodrum'un yıllardır çözülmeyen altyapı sorununu çözeceğiz.' 9 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı siz değil miydiniz de çözmediniz? Öyleyse buradan 9 yıldır siz Bodrum'a hizmet etmediniz sonucu çıkar mı? Çıkar. Sokaktaki insanlar bize şu soruyu soruyor; 'Cevabını bilmiyoruz' diyoruz" diye konuştu.

'HALKA CEVAP VERMELİ'

Kayhan, dernek olarak büyükşehir belediyesine sorular yönelterek, şeffaf belediyecilik ilkesi gereği Bodrum halkına cevap verilmesini istedi. Kayhan, "Bodrum'dan Muğla Büyükşehir'e aldığınız paralar ne kadar? Bu elde ettiğiniz gelirlerin ne kadarını Bodrum'a yatırım olarak harcadınız? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün! Bodrum'a gölge etme başka ihsan istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ SERVET BOŞA AKIP GİDİYOR'

KAYHAN, kentin sorunlarını, su sıkıntısı, su kesintileri, patlayan borulardan milli servetin akıp gitmesi, adeta betona gömülen doğa ve denizlere akıtılan kanalizasyonlar olarak sıralayıp, "Bütün bu saydıklarımız yetmezmiş gibi bir de bu halkın parasıyla yapılmış, genci yaşlısı herkesin tek nefes aldığı Bodrum'da Turgutreis sahilinde tek ve en uzun yürüyüş ve bisiklet yolunu da parçaladınız ve adeta yok ettiniz. Bir liralık iş yapmaya çalışırken, 10 liralık kamu zararı verdiniz. Yazıktır günahtır" diye konuştu.