Bodrum’da şantiye sezonu açıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasak olmasına rağmen Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü Turgutreis İş Merkezi inşaatı ve meydan düzenleme ile altyapı çalışmaları tepkilere neden oluyor. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da 15 Mayıs itibarıyla belediyenin koyduğu inşaat yasağı başladı. Ancak bu yasağa uyulmaması ve inşaat çalışmalarının devam etmesi hem bölgede yaşayanların hem de turistlerin tepkisine neden oluyor. Belediye tarafından yapılan Turgutreis Mahallesi'ndeki meydan ve altyapı düzenlemesinin yanı sıra Bodrum Belediyesi'nin mülkiyetindeki iş merkezinin inşaatı da tepki gösterilen alanlardan biri. Proje nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken farklı rotalar üzerinden trafik akışı sağlanıyor.

DAR YOLLARDAN GEÇMEK ZOR

Otel, sahil ya da evlerine gitmek isteyenler, çalışmalar nedeniyle etrafı sacla kapatılan dar yollardan ilerlemek zorunda kalıyor. Yaz sezonuna girilmesine rağmen gerek altyapı çalışmalarının devam etmesi gerekse meydan projesinin sürmesi tepkilere neden oluyor. Esnaf, turizmde yoğunluğun yaşandığı bir dönemde kapanan yollar nedeniyle, turistlerin alışverişe gelmediği için işlerinin kötü gittiğini söylüyor. Araç sürücüleri ise yolların bozuk olmasından dolayı hem sürüşte hem de park yeri konusunda sorunlar yaşamaktan yakınıyor.

'SÜREÇ HIZLANDIRILMALI'

İnşaat çalışmaları nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İnşaatların devam etmesi yerli ve yabancı turistleri rahatsız ediyor. Bunun yanında bölge esnafı ve vatandaşların da bu konuda sıkıntıları var. Zaman yönetimini çok iyi kullanarak belli dönemlerde inşaatların yapılmasının öneminden bahsetmiştik. Bunu ilgili kurumlara yazılı olarak dile getirmiştik. Biz bu işin takipçisiyiz ve çift vardiya yöntemiyle sürecin hızlandırılması gerekiyor. Seyahat acenteleri bu inşaat çalışmalarını takip ediyor. Onlar da buna göre gelecek yıl uçak planlamaları yapıyor. Bu durum göz ardı edilmemelidir. Kışın inşaatlar, yazın da biz çalışalım" dedi.

Esnaf Buse Özdemir, "Turgutreis meydan ve altyapı projesi çok uzun zamandır var. Haziran ayında bitecek dendi ama maalesef bir türlü bitmiyor. Yaz nasıl geçecek bilmiyorum. Keşke bu proje mayıs ayına kadar bitseydi" diye konuştu.

Esnaf Ozan Şimşekoğlu, "Bunlar Bodrum ve Turgutreis'in güzelleşmesi için yapılan çalışmalar ama bu durumlar turizm mevsiminde esnafa büyük zarar veriyor. Kazı çalışmalarının hepsi artık bir anda yapılsın ve bitsin" dedi.