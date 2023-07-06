Demokrasi sınavını işçi kazandı

Disk/Genel İş Sendikası seçiminde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün desteklediği adayın karşısındaki listede yer aldığı için önce 3 gün yevmiyesi kesilen, ardından da işten çıkarılan işçi, belediyeye açtığı davayı kazandı. Mahkemenin işçinin göreve iadesi yönündeki kararına rağmen CHP'li belediye istinaf mahkemesine itirazda bulundu. İstinaf Mahkemesi'nce de işçi lehine onanan karar sonrası göreve iadesi için belediyeye başvuran işçi, şimdi CHP'li belediyenin bu demokrasi sınavında bugün nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyor.

Ramazan Bozoğlu bugün çıkacak kararı bekliyor.

'KAPTANI DEĞİŞTİRİYORUZ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MUSKİ) Abone İşleri Daire Başkanlığı'nda çalışan Ramazan Bozoğlu'nun, Disk/Genel İş Sendikası seçimlerinde CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün'ün desteklediği adayın karşısındaki listede seçime girdiği gerekçesi ile işten atıldığı iddia edildi. DİSK/GENEL-İŞ Sendikası Muğla 2 No'lu Şubesi'nin seçimli 1. Olağan Genel Kurulu 14 Ağustos 2022'de yapıldı. Dört adayın yarıştığı genel kurul öncesi delege seçimlerinin ardından başkan adaylarından Heybet Özman üyelerle kahvaltıda buluştu. Özman burada, "Biz tekneyi değil kaptanı değiştiriyoruz" diye konuştu.

Yeni Asır Gazetesi konuyu 13 Eylül 2022'de "Muğla Büyükşehir demokrasi sınavında sınıfta kaldı" başlığı ile gündeme taşımıştı.

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Yerel basında da yer alan açıklamanın ardından Özman ile hareket eden MUSKİ çalışanı Ramazan Bozoğlu'na, haberi paylaştığı ve "İşverenin itibarını zedeleyici söz ve davranışta bulunduğu" gerekçesiyle "Üç yevmiye kesme cezası" verildi. Cezaya 20 ve 21 Temmuz'da itiraz eden Bozoğlu'nun, 21 Temmuz günü yine savunması alınmadan disiplin kurulu toplanarak, "Kurumun itibarını küçük düşürücü eylem ve söylem maddesi" uyarınca aynı suçu tekrardan işlediği gerekçesiyle iş akdinin sonlandırmasına karar verdi.

Bozoğlu, yaşanan sürecin ardından CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne karşı kamu gücünün kötüye kullanıldığı gerekçesiyle "işe iade talebiyle" hukuk mücadelesi başlattı. Muğla İş Mahkemesi'nde görülen davada Bozoğlu, mahkeme heyetine SGK ve işyeri kayıtları ile tanık beyanları ve bilirkişi raporunu da delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, davacının iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dava harçlarının, vekalet ücretlerinin ve yargılama giderlerinin de davalıdan tahsil edilmesine hükmetti.

YENİDEN BAŞVURU YAPTI

İşe iadesine karar verilen Bozoğlu, MUSKİ'ye yeniden iş başvurusunda bulundu. Bozoğlu şimdi CHP'li belediyenin bugün hakkında vereceği kararı bekliyor. Bozoğlu, kendisiyle birlikte başka kişilerin de işten çıkarıldığını söyledi.

SÜRE BUGÜN BİTİYOR

Haksızlığa uğradığını dile getiren Bozoğlu, "Benimle birlikte bazı arkadaşlarımız da işten çıkarıldı. Bu hukuk dışı olay nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak mağduriyet yaşadım. Haksızlığa uğradım. Ama adalete olan güvenim tamdı ve adalet tecelli etti. Yüce mahkeme yeniden işe iade edilmem yönünde karar verdi. Belediye yetkilileri karara itiraz etse de istinaf mahkemesi de kararı lehime onadı. 6 Haziran'da noter ve MUSKİ'ye mahkeme kararı ile başvuru yaptım. Yasal süre 6 Temmuz'da (bugün) bitiyor. Kurumun kararını bekliyorum" diye konuştu.

'SÖZLEŞMEDE MADDE VAR'

BOZOĞLU, mevcut sendika sözleşmesinde; mahkemeyi kazanan işçinin, idare tarafından açıkta geçen sürelere dair ücret ve diğer haklara ilişkin mahkeme kararı gereği işçiye hak ettiği ödemeyi yapacağı ve işe başlatacağına dair bir madde olduğunu da sözlerine ekledi.