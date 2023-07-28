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Haberler Muğla Tartıştığı 2 gence kurşun yağdırdı!

Tartıştığı 2 gence kurşun yağdırdı!

OSMAN AKÇA
Tartıştığı 2 gence kurşun yağdırdı!

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde Mehmet Aldemir (40), aralarında çıkan tartışmada Tolga Tozman'ı (18) tabancayla öldürüp, İrfan Arif Çalışkan'ı (21) ağır yaraladı. Aldemir, daha sonra da başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aldemir ve Tozman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamsal fonksiyonları devam eden Çalışkan ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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