Bodrumlu Aysu tarihe geçti

MUĞLA Bodrumlu 22 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe yazdırdı. Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın ve genç Türk sporcu unvanı aldı.

YUNUSLARLA YÜZDÜ

29 - 30 Temmuz 2022'de İngiltere - Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu Türkoğlu, yeni hedefi Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Aysu Türkoğlu, Türkiye saatiyle 07.44'te İrlanda - İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı. Türkoğlu zaman zaman denizanaları ile tehlikeli bölgelerden geçti. 40 kilometrelik parkurda Aysu'ya yunuslar eşlik etti. Türkoğlu, 11 saat 48 dakika sonunda Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanına sahip oldu. Karaya ayak basan Aysu, Türk bayrağı açarak o anları canlı yayında sosyal medya hesabından paylaştı. Türkoğlu, Okyanusun Yedilisi olarak bilinen 7 zorlu kanalı 5 yılda yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.