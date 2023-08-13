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Haberler Muğla Bodrum’daki cinayetin sır perdesi aralandı

Bodrum’daki cinayetin sır perdesi aralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki gencin ölümünün sır perdesi aralandı. 20 yaşındaki Kenan Uzunay’ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. İş vaadiyle Bodrum’a getirilen Uzunay’ın infaz edildiği belirlendi.

HABER MERKEZİ
Bodrum’daki cinayetin sır perdesi aralandı

Bodrum'da plaja giden 2 kişi, 29 Ağustos 2022 tarihinde Bodrum- Güvercinlik yolu kenarında ormanlık alanda erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın başının arkasından tabancayla vurularak infaz edildiği görüldü.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ayhan Cücen (47), Engin Cücen(39), Ferdi Kanatlı (32), Metin Derse (39), Niyaz Cücen (36), Veysi Cücen(33), Yunus Erdoğan( 25) , Sayim Coşkun'u(31) İzmir, Burdur ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

İddianamede 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme' suçundan tutuklu 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer tutuksuz 2 sanık için 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme Suçuna Yardım Etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

GEÇMİŞ YILIN İNTİKAMINI ALMIŞLAR

ŞÜPHELİLERİN ifadelerinde 14 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Patnos'ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni Niyaz Cücen'in intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğü öğrenildi

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