Bakanlıktan ‘Zodyak bot ambulans’

Sağlık Bakanlığı tarafından Muğla Dalyan'da hayata geçirilen 112 Zodyak Ambulans Bot hizmeti, kısa zamanda hizmeti bölgede tatil yapan turistlerin ve yöre halkının takdirini kazandı. Zodyak Ambulans ekibi denizde yaşanan kazalarda ve tekne yolcuklarında yaşanan sağlık sorunlarına müdahale ediyor. Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Dalyan ve Köyceğiz Gölü'nde 112 Ekiplerince, "Zodyak Bot ambulans" hizmeti veriliyor.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de ilk olarak Dalyan'a hayata geçirdiği 112 Ambulans botu Muğla Sağlık Müdürlüğü personeli 3 kişilik sağlık ekibiyle turizm sezonunda 24 saat hizmet veriyor. 4.80 metre boyunda, 50 beygir gücünde motora sahip zodyak ambulans botun acil durumlar için Dalyan Sağlık ocağı önündeki iskelede hazır bekletiliyor. 112 Acil bünyesinde hizmet veren ambulans botun, Dünyaca Ünlü Turizm Merkezi Dalyan'da ve turizm beldesinin karşı kıyısında bulunan Çandır Köyü, İztuzu Kumsalı, ve Köyceğiz Gölü'nü kapsayan yaklaşık 12 millik alanda meydana gelen vakalarda ağırlıklı olarak kullanılıyor