  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Avukat Elif’i balık kılçığı öldürdü

Avukat Elif’i balık kılçığı öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesine bir duruşma için gelen İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Elif Alev Çelikdal, duruşma sonrası arkadaşları ile gittiği balık restoranında aniden fenalaştı. Boğazına balık kılçığı kaçtığı belirtilen Çevikdal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

OSMAN AKÇA
Avukat Elif’i balık kılçığı öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesine duruşma amacıyla İstanbul'dan gelen 43 yaşındaki İstanbul Barosu avukatı Elif Alev Çevikdal, arkadaşları ile Turgutreis Mahallesi'ndeki restorana yemeğe gitti. Çevikdal, bir süre sonra balık yerken boğazına kılçık kaçması sonucu fenalaştı.

AMBULANSI ARADILAR

Nefes almakta zorluk çeken avukat Çevikdal'ın arkadaşları hemen ambulansı aradı. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalelerin ardından Çevikdal'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Fakat burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ANİ ÖLÜMÜ ŞOK ETTİ

Evli ve bir çocuk annesi olan Çevikdal'ın boğazına kılçık kaçarak ölmesi birlikte yemek yediği meslektaşları arasında şok etkisi yarattı. Çevikdal'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul'dan yakınlarının Muğla'ya cenazesini almak için geldiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA