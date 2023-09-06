Üst geçide çarpan TIR’ın sürücüsü yaşamını yitirdi

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üst geçide çarpan bir TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Emek Mahallesi Üçyol mevkisinde Cafer Kaya (37) idaresindeki 35 BBF 692 plakalı TIR kontrolden çıkarak üst geçide çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil sağlık ekipleri, TIR şoförü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.