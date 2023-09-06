  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Üst geçide çarpan TIR’ın sürücüsü yaşamını yitirdi

Üst geçide çarpan TIR’ın sürücüsü yaşamını yitirdi

VOLKAN YILDIZ
Üst geçide çarpan TIR’ın sürücüsü yaşamını yitirdi
MUĞLA'NIN Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üst geçide çarpan bir TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Emek Mahallesi Üçyol mevkisinde Cafer Kaya (37) idaresindeki 35 BBF 692 plakalı TIR kontrolden çıkarak üst geçide çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil sağlık ekipleri, TIR şoförü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA