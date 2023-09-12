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Haberler Muğla Muğla Fethiye'de tekne yangını! Müdahale ile söndürüldü

Muğla Fethiye'de tekne yangını! Müdahale ile söndürüldü

Muğla Fethiye'de bir koydaki teknede yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği tekneye ekipler hem havadan hem de denizden müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA
Muğla Fethiye’de tekne yangını! Müdahale ile söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda teknede çıkan yangın, havadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü.

Yanıklar Mahallesi Dalyan Koyu açıklarında bulunan bir teknede belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ile denizde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürüttü.

Teknede bulunan 5 kişiden 3'ü günübirlik tur teknesine, yaralanan 2 kişi ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bot ile iskelede bekleyen ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Öte yandan, tekne yangını nedeniyle kıyıda yangından etkilenen alanda da ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

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