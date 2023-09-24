  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris'te tatlı kavgası! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Marmaris'te tatlı kavgası! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lokantada müşteriler ile çalışanlar arasında tatlı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralanırken polis kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti.

İHA
Marmaris’te tatlı kavgası! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir lokantada öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir lokantada uzun kuyruktan dolayı gerginlik yaşandı. Lokantada yemek yiyen inşaat işçileri, aldıkları tatlıyı yemekleri bitince değiştirmek istediklerini belirterek yetkililere bildirdi. Lokanta çalışanları hijyen gerekçesi ile tatlıyı değiştiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek lokantanın dışına taştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

KARAKOLUN SOKAĞINI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Öğle saatlerinde meydana gelen kavganın ardından kavgaya karışan ve darp edilen şahısların yakınları ifade vermek için karakola giden şahısları karakol önünde bekledi. Karakol çıkışı karşılaşan taraflar karakolun önünde kesici aletler ve sokakta ellerine geçen her şeyi birbirlerine fırlatarak kavga etmeye başladı. Kavgada karakolun sokağı kısa sürede adeta savaş alanına dönerken, polis ekipleri kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti. Ekipler, darp edilen şahısları ekip otolarına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA