Sel vakti çay keyfi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti. Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.

'SEN ÇAY YUDUMLA'

Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Su giderlerinde temizlik çalışması yapılmadığını ileri süren esnaf, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) tepki gösterdi. İlçede su baskınlarının ve taşkınların yaşandığı saatte CHP'li ilçe Belediye Başkanı Alim Karaca, bir vatandaşın evinde çay içerken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada "Karagedik mahallesinde dostlarla güzel bir akşam" notuyla paylaşılan fotoğrafa vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir vatandaş, fotoğrafın altına, "Başkanım afiyet olsun. Maşallah yüzler gülüyor ama dışarıda sizin alt yapıdan ötürü perişanız" yorumunu yaparken, başka bir vatandaş ise "Başkan sen gezmelerde çay yudumla, Fethiye esnafı perişan. Bu ne keyif be" ifadelerini kullandı. Bir başka ilçe sakini de "Alim bey ev gezmesi işiniz uzun sürecek mi? Fethiye'yi sel aldı" yorumu yaptı.

TEPKİ ÜZERİNE SOKAĞA İNDİ

TEPKİLER üzerine CHP'li Başkan Karaca, yağmurluğunu ve çizmelerini giyerek ilçe sokaklarını gezerken sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. CHP'li Karaca, fotoğraflarına şu notu düştü: "Bugün, ilçemizde meydana gelen, kısa sürede metrekare başına 58 kilo yağmur düşen, beklentilerin üstünde gerçekleşen olağanüstü yağış nedeniyle, mağdur olan esnafımızın ve yurttaşımızın yanındayız. Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan mevcut motopomp sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle; MUSKİ ekipleri ve belediyemiz tüm ek çözümleri devreye sokarak, bölgedeki suyu tahliye etmeye devam ediyorlar. Tüm esnaflarımıza ve yurttaşlarımıza geçmiş olsun."