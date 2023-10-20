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Haberler Muğla Muğla'da yavru kedileri öldüren şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da yavru kedileri öldüren şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde beslediği 2 yavru kedinin parçalara ayrılarak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli P.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA
Muğla’da yavru kedileri öldüren şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde 10 Ekim günü, T.T.'nin bahçesinde baktığı 2 yavru kedi, parçalanarak öldürüldü. T.T.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli olarak P.K. gözaltına alındı. Datça Kaymakamlığı'ndan da olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ikamet eden T.T.'nin (52) bahçesinde beslediği 2 yavru kedinin kimliği belirsiz kişi ve/veya kişilerce parçalara ayrılmak sureti ile öldürüldüğünü ve bahçesinin farklı yerlerine atıldığını beyan ile şikayetçi olması olayı ile ilgili, bölgede yapılan geniş çaplı soruşturma sonucunda şüpheli kişinin P.K. (17) olduğu, tespit edilmiştir. Şüpheli şahısın suçunu itiraf etmesi üzerine, Datça Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda 19.10.2023 saat 14.30 itibari ile gözaltına alınmıştır.''

Şüpheli P.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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