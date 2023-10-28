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Muğla korkutan kaza! Kendi otomobilinin altında kaldı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki araç kontrolden çıkarak geri geri gitmeye başladı. Aracı durdurmak için inen sürücü, direksiyonunu yol kenarına doğru çevirdiği esnada kendi aracının altında kalarak yaralandı.

İHA
Muğla korkutan kaza! Kendi otomobilinin altında kaldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Emek Mahallesi hastane yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kaza edinilen bilgiye göre, 25 AAH 726 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri kaçmaya başladı. Sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi otomobilden inerek aracı durdurabilmek için uzun süre çabaladı.

Otomobil sürücüsü otomobilin direksiyonunu yol kenarına doğru çevirdiği sırada otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücünün üzerinden geçip yol kenarındaki tarlaya girerek durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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