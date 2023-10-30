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Haberler Muğla Tarla sürme kavgasında 3 akrabasını bıçakladı

Tarla sürme kavgasında 3 akrabasını bıçakladı

Muğla’da aynı tarlayı sürmek isteyen akraba çocuklarının arasında kavga çıktı. Olaya karışan aile üyelerinden biri, karşı taraftan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tutuklanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Tarla sürme kavgasında 3 akrabasını bıçakladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Çaltıözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aynı tarlayı sürmek istedikleri ileri sürülen M.A. ve akrabası D.A ile çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A'nın kardeşi T.A, akrabaları D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A'yı bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri de olayla ilgili M.A. ve T.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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