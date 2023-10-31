Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde şarampole devrilen araçtaki üçü çocuk beş kişi yaralandı. Kaza, Datça Emecik Mahallesi, Balıkaşıran mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. M.G. (41) idaresindeki araç, Marmaris istikametinden Datça istikametine seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada sürücü M.G. (41) ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.G. (36), H.G. (7), A.G. (10) ve H.G. (6 Aylık) yaralanarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.