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Haberler Muğla Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

HABER MERKEZİ
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
MUĞLA'NIN Datça ilçesinde şarampole devrilen araçtaki üçü çocuk beş kişi yaralandı. Kaza, Datça Emecik Mahallesi, Balıkaşıran mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. M.G. (41) idaresindeki araç, Marmaris istikametinden Datça istikametine seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada sürücü M.G. (41) ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.G. (36), H.G. (7), A.G. (10) ve H.G. (6 Aylık) yaralanarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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