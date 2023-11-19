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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza! 17 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı

Muğla'da feci kaza! 17 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 72 yaşındaki Cihan Önen, 17 metre yükseklikten deniz kıyısındaki kayalıklara yuvarlandı. Önen şans eseri kazadan hafif yaralı kurtulurken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Muğla'nın Datça ilçesinde Cihan Önen'in (72) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sahil bandını aşarak 17 metre yükseklikten deniz kıyısındaki kayalıklara yuvarlandı. Sürücü Önen, kazadan şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Muğla’da feci kaza! 17 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Esenada mevkisinde meydana geldi. Eski Hükümet Konağı yönüne giden Cihan Önen yönetimindeki 34 EYL 381 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücü Önen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sahil bandını aşarak 17 metre yükseklikten deniz kıyısındaki kayalıkların üzerinde düştü.

Muğla’da feci kaza! 17 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı

Yan yatan otomobilde yaralanan Cihan Önen'i görenler kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Önen'i merdivenle yola çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Önen, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cihan Önen'i sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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