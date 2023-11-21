Muğla’da çapa makinesinin üzerine düştü! Hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada traktörü ile çift sürerken çapa makinesinin üzerine düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Bayram Balcı, kendisine ait olan ve sürücülüğünü yaptığı 20 SD 629 plakalı traktör ile tarlasını işlerken, beklenmedik bir şekilde traktörün arkasındaki çapa makinesine düşerek ağır şekilde yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki kişiler tarafından fark edilen Balcı, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balcı'nın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.