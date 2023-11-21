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Haberler Muğla Muğla'da ilginç olay! Ayağına bağladığı kum torbasıyla denize atladı

Muğla'da ilginç olay! Ayağına bağladığı kum torbasıyla denize atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Ayağına kum torbası bağlayan bir kişi denize atladı. Şahıs basın mensupları tarafından kurtarıldı. Daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına kum torbası bağlayıp denize atlayan şahıs, basın mensupları tarafından kurtarıldı.

Muğla’da ilginç olay! Ayağına bağladığı kum torbasıyla denize atladı

Ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Şeref B., ilçedeki bir gazeteye ulaşarak Gümbet Mahallesi'nde ayağına kum torbası bağlayıp iskeleden aşağı atlayacağını söyledi.

Muğla’da ilginç olay! Ayağına bağladığı kum torbasıyla denize atladı

İhbarı alan basın mensupları olay yerine geldiğinde Şeref B. denize atladı.

Muğla’da ilginç olay! Ayağına bağladığı kum torbasıyla denize atladı

Şahsı kurtarmak için basın mensupları da denize atladı.

Muğla’da ilginç olay! Ayağına bağladığı kum torbasıyla denize atladı

İskeleye bağlı bir motoryattan bıçak alınarak Şeref B.'nin ayağındaki ip kesildi ve sonra bota bindirilen şahıs karaya çıkarıldı.

Muğla’da ilginç olay! Ayağına bağladığı kum torbasıyla denize atladı

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şeref B., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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