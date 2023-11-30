Profesyonel vahşet!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide bir uçurumda çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde ölü bulunan Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın cinayetinde yeni detaylar öğrenildi.

Aylar önce planlandığı düşünülen olay, Irina Dvizova'ya ulaşamayan arkadaşı Belaruslu I.S.Y. anne ve kızı için 25 Kasım'da kayıp ihbarında bulunmasından sonra ortaya çıktı.

BOŞ KOVANLAR BULUNDU

3 gündür anne ve kızından haber alamayan I.S.Y bu seferde 27 Kasım'da Dvizova'nın evine giderek içeri girdi ve kan izlerini gördü. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede koltuğun yanı sıra perde ve kapı çıkışında da izler olduğu tespit edildi. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri evin salonunda 6 adet boş mermi kovanı buldu.

LİTVANYA'DAN GELMİŞ

Cinayet masası ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'nin (46) yaşadığı Litvanya'dan otomobiliyle gelip, 20 Kasım'da Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri bu bilginin ardından Bodrumdaki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı ve Litvanya'da paralı askerlik yaptığı belirtilen Kuslevic'nin izine ulaştı.

Paralı askerin eski eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gittiği, birkaç saat kaldıktan sonra ayrıldığı tespit edildi. Siteden çıkan aracın izi sokak sokak takip edildi. Araştırmaların sonucunda yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılmış 2 adet cesetle karşılaşıldı. Aralarında yaklaşık 3 metre mesafe bulunan cesetler, bulundukları yerden çıkarıldı.

FILM GIBI KAÇIS PLANI

BODRUM'DA bir otelde konakladığı tespit edilen Andrej Kuslevic'nin cinayetleri işledikten sonra yanına aldığı oğlu M.K. (5) ile eski eşi Irina Dvizova'ya ait otomobille Bodrum'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gittiği ve uçakla önce Fransa'ya ardından da Litvanya'ya döndüğü belirlendi. Andrej Kuslevic'nin Litvanyadan geldiği otomobili ise Bodrum'da park halinde bulundu. INTERPOL'ün devreye girdiği ve Kuslevic'nin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği belirtildi.

VELAYET IÇIN ÖLDÜRMÜS

IRİNA Dvizova'nın müşterek çocukları M.K.'nın velayetini almak isteyen eski eşi Andrej Kuslevic ile bu konu nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ve Kusleviç hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi. Bu sürede Kusleviç'in Litvanya'da görevinin başında olduğu belirtildi. Irina Dvizova'nın tabancayla vurulup hayatını kaybettiği ve vücudunda da 3 mermi girişi olduğu, aynı tabancayla vurularak öldürülen Dayana Dvizova'nın vücudunda ise 2 mermi girişi olduğu belirlendi. Andrej Kuslevic'nin tabancayı çöp konteynerine attığı belirtildi.