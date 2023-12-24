Novada Outlet Muğla yeni çekim merkezi olacak

Aksoy Grup Yöneticisi Ali Aksoy'un yatırımcısı olduğu proje hakkında bilgi veren Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, alışveriş, kültür, sanat ve eğlenceyi buluşturacak olan Novada Outlet Muğla'nın bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına büyük canlılık getireceğini söyledi.

MARKALAR TEK ÇATI ALTINDA

Levent Eyüboğlu, Muğla Yatağan'da inşaatını hızla sürdürdükleri projenin Türkiye ve dünyanın tanınmış markalarını tek çatı altında sunacağını belirterek, içinde Ramada Otel de bulunan Novada Outlet Muğla'nın 7'den 70'e herkesin buluşma noktası olacağını ifade etti. Turkmall olarak 2024'e birçok yeni proje ile gireceklerini ifade eden Eyüboğlu, yıl içinde bu proje ve işbirliklerini duyurmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Novada AVM zincirinin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Levent Eyüboğlu, "Özellikle yol üstü outletlerinde en tanınan ve en başarılı markalar arasında yer alan Novada, yeni yatırımlarla kalitesini Türkiye'nin farklı noktalarına taşımaya devam edecek.

Novada Outlet Muğla Alışveriş Merkezi'nin toplam kiralanabilir alanı 15 bin metrekare, açık eğlence alanı 4 bin metrekare olacak. Mevcut konsept ve marka yerleşimi 60 mağaza olacak şekilde tasarlandı. 800 araç kapasiteli otoparkıyla tek katlı bir AVM olarak ziyaretçileriyle buluşacak. Proje bünyesinde yer alan 180 yatak kapasiteli Ramada Otel ile inşaatı tamamlanacak olan projenin yaklaşık maliyeti 600 milyon TL olacak. Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Ramada Hotel, 180 yatak kapasitesiyle Novada Alışveriş Merkezi'nin yanında konumlanacak. Modern mimarisi ve dünya çapındaki hizmet anlayışı ile bölgenin en güçlü otellerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

KONUMUYLA DA DIKKAT ÇEKIYOR

LEVENT Eyüboğlu, Aksoy Grubun yatırımı ve kiralama süreçlerinde ise MallMark'ın çalışmalarıyla yapımı devam eden Novada Outlet Muğla'nın, Yatağan, Milas, Çine, Kavaklıdere ve Muğla merkeze hitap edecek özel bir noktada yer aldığını vurguladı. Eyüboğlu projeye ilişkin, "2024 yılının üçüncü çeyreğinde alışveriş merkezini faaliyete geçireceğiz. 2024'ün son çeyreğinde ise Ramada Otel ve eğlence merkezi projesinin faaliyete başlamasını planlıyoruz. Şu anda proje planlandığı şekilde tüm hızıyla sürüyor. İlk çatılar da önümüzdeki haftadan itibaren kapanmaya başlayacak" dedi.

DÜNYA MUTFAGININ SEÇKIN ÖRNEKLERI

EĞLENCE, kültür, sanat, alışveriş ,gastronomi ve lezzet duraklarına da ev sahipliği yapılacağını dile getiren Levent Eyüboğlu, "Novada'da gıda, elektronik, giyim, ev tekstil, ayakkabı ve aksesuvar markaları gibi çok mağaza tek çatı altında buluşacak. AVM bünyesinde yerel mutfağın yanı sıra; dünya mutfağının seçkin örneklerini de bir arada sunacak cafe ve restoranlar da yer alacak. 7'den 70'e ziyaretçileri ağırlayacak Novada Muğla, karayolu yoğunluğundan pay alabilecek nitelikte. Anayola 500 metre cephesi bulunan Novada Outlet Muğla, İstanbul, Bursa, İzmir'den Marmaris, Datça, Göcek, Fethiye, Antalya, Kaş'a, Ankara, Afyon, Denizli'den Bodrum'a giden ana yol üzerinde bulunuyor. Yatağan konumlu Novada, Muğla Merkeze 17 km., Milas merkeze 46 km., Çine merkeze 30 km., Marmaris merkeze 86 km. mesafede yer alıyor" dedi.