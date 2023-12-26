Asırlık hayata 73 yıllık aşk

VARLIKLI bir ailenin oğlu olarak 1920'de doğan Lütfi Güvenç, üniversiteyi bitirip kimya mühendisi oldu. Hayali ise o dönem Türkiye'de çok az olan endüstri boya fabrikası kurmaktı. Ancak bu hayali gerçekleştiremeyince mesleğini Amerika'da sürdürdü. 1950 yılında Türkiye'ye izne gelen Güvenç, Konya'da öğretmenlik yapan Muazzez Güvenç ile tanışınca hayatı değişti.

Mahallenin asırlık çınarları olan Güvenç çiftinin kutlamasına muhabirimiz Vural Efecik de katıldı. Yaşlı çift, muhabirimize mutlu evliliğin yolunun saygı ve anlayıştan geçtiğini anlattı

BİRLİKTE AMERİKA'YA GİTTİLER

BİRBİRİNE aşık olan genç çift, evlenip 26 yıl boyunca Amerika'da yaşadı. Yıllar sonra Türkiye'ye dönüş yapıp Marmaris'e yerleşen Güvenç çifti, hayatlarının 100, evliliklerinin ise 73'üncü yılını mahalle muhtarı Gülizar Pekpak'ın düzenlediği sürpriz partiyle kutladı. Efsanevi aşklarıyla günümüz ilişkilerine ışık tutan çift, mutlu evliliğin sırrını da bu partide anlattı

Hayatlarını 1950 yılında birleştiren Muazzez-Lütfi Güvenç çiftinin aşkı, aradan geçen onca yıla rağmen hiç azalmadı. Birbirlerine her zaman destek olan çift, beraber geçirdikleri 73 yılı kutladı

HEMEN 'YÜRÜMÜYOR' DEMEYİN

BİRBİRLERİNE hala aşkla baktıklarını söyleyen 100 yaşındaki Muazzez Teyze, "Lütfi beni hiç üzmedi. Ben de ona saygıda kusur etmedim. Farklı kültürde yaşamamıza rağmen geleneklerimize bağlı kaldık. Gençlere tavsiyemiz fedakarlık yapmaları. Evlenip 'yürümüyor' diyerek hemen mahkemeye koşmasınlar. Mutlu olmak istiyorlarsa saygı ve sevgiyi terk etmesinler" dedi.