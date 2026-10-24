İzmir’de 5 bin TL’lik yevmiye! Hasat başladı para var işçi yok...

Türkiye'nin kestane deposu Aydın ve İzmir sınırındaki dağlarda hasat telaşı başladı. Ağaç başına çırpıcı yevmiyesinin günlük 5 bin liraya kadar yükselmesine rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Metrelerce yükseklikteki zorlu hasat için eleman bulamayan kimi üreticiler çareyi hafta sonu tırmanışa bizzat kendileri geçmekte buluyor.
Havaların serinlemesiyle birlikte Türkiye'nin kestane ambarı konumundaki Aydın ile İzmir arasındaki dağlık alanlarda hummalı bir çalışma başladı.
Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve Ödemiş hattında yer alan dik yamaçlarda üretici için zamanla yarış start alırken, tarlalarda yaşanan iş gücü krizi hasadın önüne geçti. Bu yıl verim ve rekolte üreticinin yüzünü güldürse de dallardaki mahsulü toplayacak işçi bulmak adeta imkansız hale geldi.
ÇIRPICIYA GÜNLÜK 5 BİN TL, TOPLAYICIYA 2 BİN 500 TL
Zorlu mesai için çalışanların talep ettiği günlük yevmiyeler rekor seviyelere ulaştı. Kestane ağaçlarına tırmanarak çırpma işlemini yapacak erkek çalışanlar için 5 bin TL, yerdeki dikenli kozakları toplayacak kadın çalışanlar için ise 2 bin 500 TL yevmiye beklentisi oluştu.
Günlük 5 bin liralık yüksek kazanca rağmen işin tehlikesi ve zahmeti nedeniyle ilanlara dönüş olmuyor.
AĞAÇLARIN BOYU 70 METREYİ BULUYOR!
Yevmiyenin bu denli yüksek olmasının ve buna rağmen çalışan bulunamamasının ardında can güvenliği riski yatıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan dev kestane ağaçlarına tırmanmak üst düzey güç, denge ve tecrübe gerektiriyor.
Ağaca çıkacak çırpıcıların azlığı nedeniyle hasat kilitlenirken, yere düşen dikenli kozakları dökek alanlarına taşımak da ayrı bir maharet ve sabır istiyor.
HAFTA İÇİ KENDİ İŞİ, HAFTA SONU KESTANE MESAİSİ
İşçi açığını kapatamayan üreticiler çaresiz kalınca kendi formüllerini üretti. Başka mesleklerde çalışan birçok üretici, ürünün dalında çürümesini engellemek için hafta içi normal işine gidip hafta sonları ise dağlara çıkarak kestane ağaçlarına kendisi tırmanmaya başladı.
Dolunun vurduğu kısıtlı bölgeler dışında rekoltenin yüksek olduğu sezonda, ihracat kapısına gidecek ürünlerin zamanında dikenlerinden ayıklanıp pazara inebilmesi için çiftçinin zorlu bekleyişi sürüyor.