İzmir’de 5 bin TL’lik yevmiye! Hasat başladı para var işçi yok...

Günlük 5 bin liralık yüksek kazanca rağmen işin tehlikesi ve zahmeti nedeniyle ilanlara dönüş olmuyor.

AĞAÇLARIN BOYU 70 METREYİ BULUYOR!

Yevmiyenin bu denli yüksek olmasının ve buna rağmen çalışan bulunamamasının ardında can güvenliği riski yatıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan dev kestane ağaçlarına tırmanmak üst düzey güç, denge ve tecrübe gerektiriyor.

Ağaca çıkacak çırpıcıların azlığı nedeniyle hasat kilitlenirken, yere düşen dikenli kozakları dökek alanlarına taşımak da ayrı bir maharet ve sabır istiyor.