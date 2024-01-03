  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum’da 'pes dedirten' olay: Kaçak inşaatı böyle gizlemeye çalıştılar

Bodrum’da 'pes dedirten' olay: Kaçak inşaatı böyle gizlemeye çalıştılar

Bodrum, 2023 yılında turizmdeki popülerliğini korurken, şehirde kaçak yapılaşma sorununa karşı ciddi bir adım atıldı. Toplamda 575 inşaat için yıkım kararı alındı. Şu ana kadar 140 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 2 bin 421 inşaat da durduruldu. Gündoğan Mahallesi'nde ise kaçak inşaatın ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

HABER MERKEZİ
Bodrum’da ’pes dedirten’ olay: Kaçak inşaatı böyle gizlemeye çalıştılar

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uygulanıyor. 2023 Aralık ayında 9 yapının yıkımı yapıldı, 88 yapı için yıkım kararı uygulandı ve 71 devam eden inşaatta mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Aralık ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 107 milyon 818 bin 788 Türk Lirası para cezası kesildi. Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında toplam 575 inşaat için yıkım kararı alındı, 140 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 421 inşaat durduruldu.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 989 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 860 dosya yıkım programına alındı.

AĞAÇ DALLARIYLA KAPATTILAR

Belediyenin ilgili birimlerine gelen ihbarlar dışında, Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği denetimler sırasında, Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde şahıs arazisinde yapılan kaçak inşaat tespit edildi. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatılmış olduğunu gören Zabıta ekipleri gerekli yasal işlemleri uyguladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA