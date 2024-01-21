Filiz’in ölümüne sebep olan şoför tutuklandı

Muğla'da kamyonet ile yol kenarına park edilen otomobile, ardından da yanındaki 2 kişiye çarpıp, Filiz Erdem Ülgen'in (40) ölümüne neden olan Erkin Karagüllü (40) tutuklandı. Karagüllü, ifadesinde, "Bir araca çarptığımı fark ettim. Sağ aynam kırıldı. İnsanlara çarptığımı bilmiyordum" dedi. Kaza, önceki gün Aydın- Muğla kara yolunda meydana geldi.

Bodrum'dan Menteşe yönüne giden Erkin Karagüllü'nün kullandığı kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı. Tedaviye alınan yaralılardan Ülgen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonetiyle kaçan Erkin Karagüllü, Denizli il sınırında jandarma tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karagüllü, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.