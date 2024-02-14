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Haberler Muğla Dalaman’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Dalaman’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
Dalaman’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Gazi Bulvarı Kapalı spor salonu karşısında K.A.Ç isimli sürücünün yönetimindeki 4 KJ 7652 kamyonet dönüş yaptığı sırada karşı yönden seyreden S.H.K vatandaşın yönetimindeki 07 LR 375 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü S.H.K Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü K.A.Ç gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsü Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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