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Haberler Muğla Tarım arazisini doldurdu, 411 bin lira ceza yedi

Tarım arazisini doldurdu, 411 bin lira ceza yedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinin zeminin bozup dolgu yapan şahsa, 411 bin 127 TL idari para cezası verildi.

İHA
Tarım arazisini doldurdu, 411 bin lira ceza yedi

Yaka Mahallesi'nde tarım alanına hafriyatla dolgu yapıldığı ve tarım arazisinin amacı dışında kullanılmak üzere olduğu bilgisini alan Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarım alanının zemininin dolgu yaparak bozulduğunu ve arazinin amacı dışında kullanılmak üzere olduğu bilgisini aldı.

Dolguyu yapan şahsa 411 bin 127 TL idari para cezası verilerek, alanı eski haline dönüştürmesi bildirildi. 5403 Sayılı Kanun gereği yapılan işlemde, alan 2 ay içinde eski haline dönüştürülmezse ayrıca bu tutarın 3 katı idari para cezası daha uygulanacağı ve arazinin eski haline dönüştürüleceği kaydedildi.

Bodrum Kaymakamlığı, ilçede tarım, zeytinlik ve mera alanlarına yapılan müdahaleler konusunda sıkı şekilde denetlemelerin yapılacağını ve yasal işlem yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

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