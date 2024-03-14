Yüzyıllardır Ege’nin bu köyüne uğramadan geçmiyorlar! Bu sene erken geldiler

Mavi yolculuğun en önemli noktalarından Gökova Körfezi'nin kenarında yer alan Ula'nın Akçapınar Mahallesi'ne yüzyıllardır Mart ayı sonu, Nisan ayı başında gelen leylekler bu yıl Şubat ayının ortalarında geldi.

'Leylek köy' olarak da bilinen Akçapınar Mahallesi'nde leylek yavrularının yuvadan ilk uçuş denemeleri esnasında yuvalarının bulunduğu elektrik telleri Ula Belediyesi ve Akçapınar Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde yer altına alınmıştı. Boşta kalan elektrik direkleri leylekler tarafından yuva olarak kullanılıyor.

ERKEN GELDİLER

Son yıllarda Akçapınar Mahallesi'ndeki üretme alanlarına gelişlerini daha erkene alan leylekler bu yıl Şubat ayının sonlarında gelmeye başladı. Geçen yıllarda Nisan ayı başında veya Mart ayı sonunda gelen leyleklerin erken gelişlerinde iklim değişikliğinin etkisinin bulunduğu açıklandı.

SAYILARI ARTTI, YUVA YETMEDİ

Akçapınar Mahallesi içinde yer alan leylek yuvaları geçen yıllara oranla leylek sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Akçapınar'a sürekli gelen erkek ve dişi leylek çiftleri yuvalarına yerleşirken, ilk defa gelen leylekler ise direkler üstünde yeni yuva yapmak için eşlerini bekliyor.

Akçapınar Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarlığını yapan Şükrü Arslan, Nisan ayında gelen leyleklerin iklim değişikliği nedeniyle Şubat ayının ikinci yarısında geldiğini açıkladı. Muhtar Arslan, "Eskiden Mart ayının sonunda gelirlerdi. Nisan içinde gelirdi, Ağustos ayı içerisinde yumurtlarlar, yavrularını çıkarırlar giderlerdi. Bu sene çok enteresan Şubat ayının 17-18'inde ilk leyleğimiz mahallemize geldi. Biz de şaşırdık. Git gide leylekler daha erken gelmeye başladılar. Hava, iklim şartlarından dolayı mı bilmiyorum. Herhalde bu hayvanlar zaten iklim şartlarına göre hareket eden canlılar. İlk etapta sayıları iyi görünüyor. Ama daha bir iki gün içeresinde geceleyin mahallemizin güney kısmından geliyorlar, buradaki boş yuvalara eşleri ile birlikte geliyorlar. Bunlar istedikleri zaman istedikleri yere yuva yapabiliyorlar. Elektrik tellerinden yuvaları görünce boş direklere yuva yapıyorlar" dedi.