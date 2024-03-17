Bodrum’a UEFA standartlarında stat gelecek

AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, aynı gün içinde Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerini ziyaret etti. Muhtarları ziyaret eden Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşmasında, "31 Mart'ta sizlerden destek istiyorum, 5 yıllığına yetki istiyorum" dedi.

SPOR KOMPLEKSLERİ

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ile Bodrum Belediye Meclis üyelerinin de eşlik ettiği saha gezisinin bir sonraki durağı Bodrumspor Futbol Kulübü İsmail Altındağ tesisleri oldu. Tesis genel müdürü Süleyman Tekgül ve idari kadroyla bir araya gelen Mehmet Tosun, spor projelerini anlatıp, "Bodrum'da biz göreve geldiğimiz takdirde başta Bodrumspor'umuz olmak üzere, profesyonel ve amatör tüm kulüplerimiz ve başarılı sporcularımız için çok güzel işler yapacağız. UEFA standartlarındaki Yeni Şehir Stadımızı Kızılağaç'ta hizmete sunduktan sonra, her mahallede gençlerimiz, çocuklarımız için spor kompleksleri oluşturacağız" dedi. Tosun, daha sonra Yalıçiftlik Kahvesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgenin belediyeden beklentilerini dinledi