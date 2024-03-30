Marmaris ve Fethiye’de deniz temizliği başlatıldı

Abdulkadir Uraloğlu, "Marmaris ve Fethiye sahillerini temizlemek için hızla çalışmaları başlattık. Yaptığımız taramalara göre Marmaris'te deniz dibinde 15 bin metreküp balçık birikmiş durumda. Şimdiden üçte birini temizledik" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'da önceki yıllarda çıkan orman yangınlarının, balçıklı suların denize akmasının ardından deniz dibinde ciddi kirlilik oluştuğunu belirtti.

15 BİN METREKÜP BALÇIK

URALOĞLU, 11 Mart 2024 tarihinde Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını Marmaris ve Fethiye'de deniz dibi taramalarını başlattıklarını vurguladı. Taramalara göre Marmaris İçmeler mevkiinde büyük oranda balçık birikmesine rastlandığını açıklayan Uraloğlu, temizleme çalışmaları için gemilerin bölgeye gönderildiğini bildirdi. Uraloğlu, deniz dibi tarama gemileri olan Çamur 10 ve Kazar VI'nın Marmaris'e ulaştığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alandan numuneler ve testlerin sonucunda Marmaris İçmeler Mevkiinde gemilerin deniz dibi tarama faaliyetlerine başladığını açıklayan Uraloğlu, "Yaptığımız taramalara göre Marmaris'te deniz dibinde 15 bin metreküp kadar balçık birikmiş durumda. Şimdiden üçte birini temizledik. Bir ay içerisinde tam tamına iki futbol sahasını dolduracak kadar balçığı temizleyerek Marmaris sahillerini tertemiz yapacağız" dedi.

PIRIL PIRIL OLACAK

BAKAN Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Fethiye Körfezinde ihtiyaç duyulan deniz dibi tarama faaliyetleri için numune ve test çalışmalarını yaptığını belirterek "İnanıyorum ki yaz aylarına kadar hem Fethiye hem de Marmaris'in denizini pırıl pırıl hale getirmiş olacağız" diye konuştu.