Muğla’da seçime katılım yüzde 79’da kaldı

Muğla'da seçimlere katılım oranı yüzde 79'da kalırken, önceki dönem Bodrum belediye başkanlığı yapan CHP'li Ahmet Aras Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Aras oyların yüzde 56'sını alırken, Cumhur İttifakı AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın yüzde 32 oranında oy aldı. İYİ Parti adayı Metin Ergun ise yüzde 5,36'lık oyu ile demokrasi yarışını üçüncü sırada bitirdi. Yerel seçimlerde Muğla il genelinde kayıtlı 814 bin 986 seçmen, 2 bin 638 sandıkta oy kullandı. Seçim günü Muğla genelinde 4 bin 779 personel seçim güvenliği için görev yaptı.