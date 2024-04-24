Bodrum’da kira çılgınlığı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerin gözde noktalarından Muğla'nın Bodrum ilçesi dolup taşmaya başladı. Ancak kiralık yazlık ve villalara istenen aylık kira ücretleri 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. 4 kişilik 2+1 yazlık için hesaplanan ortalama haftalık kira bedeli 30 bin liraya çıkarken, villalarda ise fiyatlar 25 milyon TL'yi buluyor. Tatilciler ise bu durum karşısında soluğu Yunan adalarında alıyor.

HER SEKTÖRE ETKİSİ VAR

Bodrum'un gözde yerlerden olan Gölköy Mahallesinde villaların ortalama kirası 9 milyon TL. Cennet Koyu'nda ise deniz manzaralı 350 metrekarelik 5 artı 1 dubleks villanın kirası 25 milyon TL oldu. Türkbükün'de helikopter pisti bulunan ultra lüks malikanenin kira bedeli sezonluk 6 milyon TL. Fiyatların fahiş olduğunu dile getiren Asel Gayrimenkul Yatırım'ın sahibi Necati Yavuz, "Dikkat çekmek için bunu yapıyorlar. Burada art niyetli olanlar ve ticareti ahlaksızlaştıranlar var. Bu rakamlar aşırı yüksek. Bu rakamlara Yalıkavak'ta, Göltürkbükü'nde ve Gündoğan'da villa satın alınabilir. Bodrum acil olarak devlet tarafından denetim altına alınmalı. Bu gidişle turizm sektörü büyük darbe yiyecek. Kiralardaki bu uçurum otellerden tutun en ufak pansiyonlara, en lüks lokantasından eğlence merkezlerine ve küçük işletmelere kadar etkiler hale geldi. Bodruma denetim şart" dedi. Yavuz, kira çılgınlığının artık normal evlere de yansıdığına işaret ederek, Bodrum'da "Deniz kenarında olmayan mahallelerde de bu çılgınlık yaşanır hale geldi. İnsanlar kirayı bir yıllık hatta iki yıllık peşin istiyor ve kafasına göre ara zamlar yapıyor. Kümes kadar evlere yıllık kiralar isteniyor. Bodruma atanan devlet memurlarından arabalarını satıp yıllık kira verenler var. Yoksa ev bulmaları mümkün değil. Bodrum'a memur, doktor, öğretmen ve işçinin gelmek istemediğini görüyoruz. Kiralar nedeniyle yakın zamanda çalışacak kimseyi bulamayacağız. Bu durumdan dolayı çoğu Bodrum'da çalışmaktan vazgeçiyor" ifadelerini kullandı.