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Haberler Muğla Köpeği ile beraber ölüme yürüdü

Köpeği ile beraber ölüme yürüdü

MURAT YALÇIN
Köpeği ile beraber ölüme yürüdü

Muğla Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yaşayan Burak Dinler (32), önceki sabah Taşbaşı mevki yakınında köpeği ile yürüyüşe çıktı. Doğa yürüyüşünden dönmeyince babası Süleyman Dinler, oğluna birkaç kez telefonla ulaşmaya çalıştı. Oğlunun gece boyunca eve dönmemesi üzerine Dinler, dün sabah 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Dinler'in bulunması için Taşbaşı mevkisinde aramakurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Burak Dinler'in cansız bedenine ulaşıldı. Dinler'in 100 metre yükseklikteki kayalıklardan karayolu kenarına düştüğü tahmin ediliyor. Dinler'in köpeğine ise ulaşılamadı. Dinler'in cansız bedeni önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burak Dinler'in Göcek'te yat kiralama işi yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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