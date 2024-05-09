AK Partili Algan’dan CHP belediyesine manidar çağrı

MUĞLA'DA, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan, CHP'li belediyelere manidar bir çağrıda bulundu. Algan, "Muğla'da AK Parti'den CHP yönetimine geçen bir kısım ilçe belediyelerinde önceki dönemlerden kalan borçlar kalem kalem belediye binalarına asılmaktadır. Yıllardır CHP'li yönetimler tarafından yönetilmekte olan Menteşe Belediyesi yönetimimizin de geçmiş dönemden olan muaccel olmuş ve vadesi gelmemiş veyahut yapılandırılmış borçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını, 2019 yılından sonra 2024 yılına kadar belediye ve iştirakleri nezdinde istihdam edilen toplam işçi sayılarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz" dedi.