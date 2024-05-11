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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi

Muğla'da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi

Son dakika haberleri...Muğla'nın Ortaca ilçesinde öğrencileri taşıyan bir midibüs yağışlı havanın etkisiyle şarampole uçtu. Feci kazada 25 kişi yaralanırken öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İHA
Muğla’da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi

Antalya'ya geziye giden ve Ortaca ilçesine dönüş yapan içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu midibüs, yağışlı havanın etkisi ile Göcek rampalarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Muğla’da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi

İçinde 2'si öğretmen, 22'si öğrenci bulunan İbrahim Kara yönetimindeki 48 ARJ 588 plakalı midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde yağışlı hava nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca'dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla’da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi

Araçta, 2 öğretmen, 22 öğrenci ve bir sürücünün bulunduğu öğrenilirken, yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla’da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi

Kazaya karışan ve yaralanan öğrenci grubunun Ortaca'dan Antalya'ya gezi için gittikleri ve geri dönüş esnasında içinde bulundukları Midibüsün kaza yaptığı öğrenildi.

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