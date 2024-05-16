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Haberler Muğla Traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

MURAT YALÇIN
Traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 46 yaşındaki Kadir Kızıldere hayatını kaybetti. Fethiye-Göcek karayolunda Kadir Kızıldere idaresindeki hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan sürücü zorlukla kurtarıldı. Ağır yaralanan Kadir Kızıldere, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
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