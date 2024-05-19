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Haberler Muğla Fethiye’yi piton yılanı korkusu sardı

Fethiye’yi piton yılanı korkusu sardı

MURAT YALÇIN
Fethiye’yi piton yılanı korkusu sardı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 6 gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen bulanamayan piton için mahalleye fotokapan düzenekleri yerleştirildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın ardından akşam saatlerinde yılan yeniden görüldü. Kaçan yılandan dolayı mahallede panik havası oluştu. Piton yılanının binanın altındaki boşluğa girdiği iddiası üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler bina etrafına 2 fotokapan yerleştirdi. Muhtar Kavak, yılanın en son bir kirpiyi yemeye çalıştığı sırada görüldüğünü söyleyerek, "İlk gün 2 kişi pitonu görmüştü. İkinci gün ise mahallenin yarısı gördü. İnsanları görünce kaçmış ve daha da gözükmedi" diye konuştu.

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