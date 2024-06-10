Muhtarın vurgunu denetime takıldı

Ege'nin incisi Muğla'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Bodrum'un ardından Datça ve Marmaris kıyı şeridinde izinsiz kullanım ve yapılaşmalarla ilgili denetimlerini sürdürdü. Datça'da drone ile denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye Muhtarı Cüneyt Akdeniz tarafından satıldığını ortaya çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında, drone destekli denetimler yapıldı. Ekipler, Hazine'ye ait bazı arazilerin satıldığını ortaya çıkardı.

KÖY SENEDİ KARŞILIĞINDA

Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Marmaris'in Selimiye mahallesi kıyı şeridinde "Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimler sonucu, kaçak yapılar ve iskeleler drone ile havadan tespit edilerek tutanak tutuldu.

Değerli Hazine arazilerini parsel parsel satan Mesudiye Muhtarı Cüneyt Akdeniz hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çalışmalar sırasında, Datça'nın Mesudiye Mahallesi Muhtarı Cüneyt Akdeniz'in hazineye ait 2 dönüm araziyi yaklaşık 50 bin Euro'ya (1 milyon 800 bin lira) köy senedi karşılığı turizmci Yaman Okur'a sattığı belirlendi. Olayın ortaya çıkmasıyla, mağdur olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Okur, "Ben mağdurum. Senet ile birlikte parsel arazi aldım muhtardan. 'Benim arazim' dedi, muhtardır diye güvendim. Olay ortaya çıkınca da savcıya suç duyurusunda bulundum. Hukuki süreç başlattık" dedi. Ekiplerin çalışması sürerken, yine muhtar Akdeniz'in, Mesudiye'de başka bir hazine arazisini de Ali Çamlık isimli kişiye sattığı ortaya çıktı. Senetle sahte satış tespitinin ardından ekipler hazine arazileri üzerinde denetimi derinleştirirken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve vatandaşların plajlara rahat şekilde ulaşabilmesini sağlamak için "Çevre- Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nı devreye aldıklarını açıklamıştı.

DENİZLER HALKINDIR PROJESİ

Vatandaşlar, çevre ve deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, fotoğraflı ve videolu olarak "0532 01 01 181" numaralı ihbar hattına ileterek 7 gün 24 saat bildirimde bulunabiliyor. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu hatta adeta ihbar yağdığına işaret ederek, vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı anında işleme aldıklarını açıkladı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Denizler Halkındır" projesine büyük önem verdiklerine işaret ederek, "Muğlamızda sahilleri kaçak yapılardan arındırmak için harekete geçtik. Hiç kimseye inşaat izni vermiyoruz. Bu konuda tüm ilçe kaymakamlarımıza talimat verdim. Kaçak inşaata kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.