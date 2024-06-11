Muğla’da şaka gibi olay! Balık tutmak için denize açıldı, gözünü Rodos’ta açtı

Muğla Datça'da oturan haziran ayının başında balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Açık denizde rüzgara yakalanan Kemal Atakan Aydoğan, rüzgar ile sürüklenerek Rodos açıklarına sürüklendi. Rodos açıklarında Yunanistan karasularına girince Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan karasularına izinsiz girmesi nedeniyle gözaltına alındı.

10 gündür kayıp olan Kemal Atakan Aydoğan'ın annesi resmi makamlara başvurarak oğlunun kayıp olduğunu belirterek bulunması için yardım talebinde bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Kemal Atakan Aydoğan, günler sonra Rodos'tan annesini arayarak yardım talebinde bulundu. Datça İlçe Jandarma karakol Komutanlığı'na başvuran anne Aydoğan, Yunan makamları ile Türk resmi makamları arasında Kemal Atakan Aydoğan'ın iadesine yönelik girişimler başlatıldı. Rodos'ta Yunanistan karasularına kaçak yollardan girdiği iddiası ile gözaltına alınan Datçalı gencin annesine Rodos'ta tarla ve bahçe işlerinde çalıştırıldığını söylediği bir an önce Datça'ya dönmek isteğini söylediği öğrenildi.