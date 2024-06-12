PKK için haraç toplayan HDP’li yakalandı

MUĞLA Marmaris'te bölücü terör örgütü PKK mensubu bir şüphelinin örgüte katılmasını sağlayan eski HDP Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca İpekli'nin, haraç toplayarak PKK'ya finans sağladığı öğrenildi.

FİNANS SAĞLADI

PKK Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli, 2015 yılında Marmaris HDP ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini kaydetti. Daha sonra İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Suruç Mürşitpınar sınır hattından yasadışı yollarla Suriye Ayn El Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015 yılında örgüte katıldığını ifade etti. Şüphelinin, Muğla bölgesinde örgüte müzahir kişilerden para toplayarak örgüte finans sağladığını iddia edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Abdullah İpekli, Mart ayında takibe alındı.

İPEKLİ hakkında iletişimin tespiti, denetlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri uygulandı. MASAK'tan mali verilerinin temin edilerek incelenmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. İpekli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.